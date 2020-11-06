Шустер: Легализация проституции – это санитарная проблема

Проституция по-прежнему остается востребованной профессией. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

Шустер: Можно скрывать и говорить, что нет, но проституция есть Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Легализация проституции – это санитарная проблема. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

"Легализация проституции – в первую очередь это проблема санитарная. Потому что все равно эта профессия востребованная, все равно она есть. И можно скрывать и говорить, что нет, но она есть. Значит, если есть, скажем, профсоюз женщин и мужчин уже сейчас, которые зарабатывают деньги таким путем… Во Франции есть такой профсоюз. И там санитарные правила. Они проходят медобследования постоянные. Люди, которые пользуются этими услугами, ничем не рискуют. Особенно сейчас, в момент всплеска ВИЧ. Это же была тогда серьезная история. А сейчас как бы нет. Но все равно это очень важная санитарная история", – отметил Шустер.

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Занятие проституцией является незаконным видом деятельности в Украине. За него предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере 85–170 грн. Если в течение года нарушение повторяется, штраф составляет 136–255 грн. В то же время Уголовный кодекс устанавливает уголовную ответственность за сутенерство и вовлечение в занятие проституцией в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко считает, что проституцию в Украине нужно легализовать, "потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся".

Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" проводила в апреле 2020 года, 65% украинцев не поддерживают легализацию проституции в Украине, 24% поддерживают, 11% затруднились с ответом.