Шустер: Мне вырезали кусок ноги, чтобы не распространялось это все, если вдруг это рак

Телеведущий, журналист Савик Шустер в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что ему поставили диагноз "рак кожи" и дали прогноз прожить не дольше шести месяцев.

По словам журналиста, он сперва не поверил и начал обзванивать друзей в поисках помощи. Один из них отправил его для консультации к знакомому врачу в Мюнхене.

"И я его послушался. И правильно сделал, что послушался. Близкий друг – и все. И они мне вырезали кусок ноги, чтобы не распространялось это все, если вдруг это рак. И послали на анализ", – рассказал он.

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Шустер – гражданин Канады и Италии. У него есть сын и дочь, которые живут в Италии. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, гендиректором которого стал Елизаров. В 2017-м он прекратил вещание. В сентябре 2019 года вместе с Елизаровым запустил программу "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется в эфире канала "Украина".

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