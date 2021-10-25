"Сидите дома, платите за свое лечение". В Госпродпотребслужбе обратились к непривитым от COVID-19 украинцам

Прививочная кампания против коронавируса началась в Украине в феврале Фото: ЕРА

"Вакцинация должна быть обязательной – и добровольной, и рекомендованной. Есть право не вакцинироваться – сидите дома и работайте, и платите за свое лечение. Весь мир вакцинируется. И нет при возбудителе, при инфекционных заболеваниях демократии, есть диктатура возбудителя", – сказал он.

По словам представителя Госпродпотребслужбы, нужно "понимать, что такое возбудители и как им противодействовать".

"Почему у нас низкий уровень вакцинации? Потому что не выполняются законы, не выполняется тот закон, который игнорируется всеми, закон, который создан на основании опыта, закон о санэпидблагополучии и защите от инфекционных болезней", – объяснил Рубан.