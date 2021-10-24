На прошлой неделе 95% госпитализированных с коронавирусом в Украине не были вакцинированы – Минздрав

COVID-19, по данным Минздрава, сейчас болеют более 329 тыс. украинцев. Вакцинация – единственный эффективный способ защитить себя от инфекции, подчеркивают в ведомстве Фото: Covid-19 vaccination / Flickr

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook 24 октября.

"95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

Согласно данным Минздрава на 24 октября, COVID-19 сейчас болеют 329 757 человек. По информации системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, в Украине развернуто 66 340 коек для пациентов с коронавирусом. 66,4% из них заняты.

В сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко. 21 октября он говорил, что 95–98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.