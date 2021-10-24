В Украине четыре области соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности, шесть регионов – в "красной" зоне – Минздрав

"Желтому" уровню соответствуют Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области соответствуют "красному" уровню, остальные регионы – "оранжевому".

По всей Украине три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения (76,4, 82,9 и 86). Также 22 октября была превышена загруженность койко-мест в больницах с кислородом (65,7%), но 23 октября этот показатель снизился до 64,5%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 октября в Украине подтвердили почти 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 63,9 тыс. пациентов.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красную" зону вошла Сумская область. Также с 26 октября в "красную" зону войдут Ровенская и Николаевская области.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.