В Черкассах адвокат подделывала ПЦР-тесты для выезда за границу – полиция

Противоправную схему организовала юрист одной из коммерческих структур Черкасс. Через связи в нескольких медлабораториях женщина изготовляла фальшивые справки с отрицательным результатом на COVID-19. Подделку она предлагала украинцам, которые планировали выезд для отдыха за границу.

"Цена одной справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 для выезда составляла 500 гривен, а для въезда на территорию Украины – 550 гривен. То есть с одного клиента правонарушительница получала около тысячи гривен", – уточнили правоохранители.

Фальшивые документы женщина передавала заказчикам во время встреч в кафе. Во время одной из таких встреч ее разоблачили.

Юристу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Полиция планирует привлечь к ответственности лиц, которые причастны к противоправной схеме.

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