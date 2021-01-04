Смерть начальника отдела Офиса генпрокурора Котенко расследуют как убийство – СМИ

Свидетелей и персонал отеля, где отдыхал начальник отдела обращений граждан Офиса генерального прокурора Украины Евгений Котенко, сейчас допрашивают. Когда полностью подтвердится отсутствие преступления, дело закроют, рассказали источники издания "Страна" в МВД Украины.

Расследование по статье "умышленное убийство" – это стандартная процедура в таких случаях, рассказали в МВД Фото: depositphotos.com

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти начальника отдела обращений граждан Офиса генерального прокурора Украины Евгения Котенко по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Об этом сообщило издание "Страна" 3 января со ссылкой на свои источники в МВД Украины.

По словам собеседников, расследование по этой статье в таких случаях является стандартной процедурой. Сейчас допрашивают свидетелей, которые отдыхали вместе с Котенко, и персонал отеля. Когда полностью подтвердится отсутствие события преступления, дело будет закрыто, уточнили в МВД.

С Котенко попрощались сегодня в Харькове, сообщило издание.

Тело Котенко нашел в Черниговской области днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса "Бреч", где чиновник праздновал Новый год. По предварительной информации, прокурор встречал 2021 год вместе с женой Юлией и сотрудницей Офиса генпрокурора.

Причиной смерти назвали переохлаждение. Видимых телесных повреждений на теле Котенко якобы не обнаружили, как и следов борьбы.