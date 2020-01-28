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Снег и гололедица. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в ряде областей Украины

В Полтавской и Харьковской областях, а также в ряде северных и западных областей Украины в ближайшие дни ожидается мокрый снег, местами – налипание мокрого снега и метели, рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Синоптики прогнозируют на Закарпатье прирост снежного покрова до 20-30 см
Синоптики прогнозируют на Закарпатье прирост снежного покрова до 20-30 см
Фото: pixabay.com

29 января в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 28 января в Facebook сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков.

Ночью 29 января и днем 31 января ожидается снег и метели. Синоптики прогнозируют на Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом, прирост снежного покрова до 20-30 см. На дорогах ожидается гололедица.  

"В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см, местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, 29-го и 30 января в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

"Осложнения погодных условий отвечает І и уровню опасности и вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)", – добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/3756880297663176

На странице Украинского гидрометцентра в Facebook сообщается, что температура воздуха в течение суток 29 января будет колебаться в районе -1 °C до +4 °C, в Карпатах – -4 – -9 °C.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2499136490337934

Теги: Украина, погода, Закарпатье, ГСЧС, Карпаты, Гидрометцентр, гололед, снег, спасатели, прогноз, дороги, мокрый снег
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