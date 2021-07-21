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Социолог Головаха: Эпидемия коронавируса не объясняет все 25% роста смертности в Украине

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Головаха: COVID-19 частично объясняет рост смертности, но далеко не весь
Головаха: COVID-19 частично объясняет рост смертности, но далеко не весь
Фото: nas.gov.ua

На рост смертности в 2021 году повлияла эпидемия, падение уровня жизни и снижение внимания украинцев к собственному здоровью, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук, профессор Евгений Головаха.

"Конечно, эпидемия коронавируса не объясняет 25% прироста смертности. Скорее, здесь комплекс причин, среди которых и COVID-19. По моим наблюдениям, коронавирус стал агрессивнее, смертность от него действительно выше в этом году. Но и заболевших в начале 2021 года, особенно с февраля по апрель, было намного больше, чем в прошлом году. Соответственно, увеличилась и смертность. Есть еще один небольшой фактор – осложнения после COVID-19. Человек переболел в прошлом году, выздоровел, а потом несколько месяцев спустя у него могли возникнуть существенные проблемы со здоровьем. Мне сложно судить, какую роль этот фактор мог сыграть в показателях смертности, но медики должны его дополнительно изучать", – подчеркнул собеседник.

Социолог обратил внимание на то, что на продолжительность жизни оказало влияние изменение образа жизни людей.

"Вторая причина в том, что медицина забыла про многие болезни, от которых люди тоже умирают. Медики сосредоточились на эпидемии и меньше работали по другим заболеваниям, даже плановые операции отменялись. Это не способствовало продолжительности жизни. Особенно учитывая, что изменился сам образ жизни людей. Из-за ограничений уменьшилась подвижность, упал моральный дух. Это в целом не способствует здоровью", – подчеркнул Головаха.

По его мнению, свою роль в увеличении смертности могло сыграть снижение уровня жизни населения.

"Украинцы в большинстве фаталисты: как бог даст, так и будет. А на самом деле будет так, как наука дала. Как ни печально, люди сами стали меньше заботиться о своем здоровье, о профилактике болезней. И нежелание людей делать прививки от коронавируса нам еще аукнется. Вопрос с детьми тоже надо срочно решать. Они не только распространяют инфекцию, последние данные говорят о том, что они стали чаще и тяжелее болеть. Это большая группа, которая тоже нуждается в специфической профилактике. И третий значимый фактор – конечно же, снижение уровня жизни. Обеднели люди, хотя на бумаге все благополучно", – резюмировал социолог.

Контекст:

19 июля Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о смертности за первые пять месяцев 2021 года. В службе отметили, что с начала года в Украине умерло более 299 тыс. человек, что на 25% больше, чем в 2020 году. В мае в стране умерло 57,29 тыс., это на 28,2% больше, чем в мае прошлого года.

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человекЧисленность населения в Украине на 1 января 2021 года составила 41 588 354 человека.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, медицина, смерть, здоровье, эпидемия, смертность, украинцы, медики, болезнь, ограничения, инфекция, население, Евгений Головаха, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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