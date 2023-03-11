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Социолог Головаха: Нет сейчас более антисоветской страны, чем Украина. Даже в Европе больше ностальгирующих по СССР, чем у нас

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В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации
В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации
Фото: vizit.ks.ua

Украина стала страной, которая наиболее негативно относится ко всему, что связано с СССР. Об этом в опубликованном 9 марта интервью "Украинской правде" заявил доктор философских наук, директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

"Советское в нас выжималось поэтапно. Первый этап – 2004–2005 годы, когда ориентированных на Запад было немного больше, чем на Восток. Но прошло пять лет – и все, снова 60% тяготеют к Востоку, к России. Второй всплеск был в 2014 году. 55–60% твердо стояли на европейском пути, и только 20–25% ориентировались на постсоветское пространство", – сказал Головаха.

Он подчеркнул, что "советскость" очень тяжело выжать.

"Мои литовские коллеги говорили, что у них через 10 лет [после провозглашения] независимости Литвы еще больше 50% ностальгировали по Советскому союзу. Более 50%! А у нас сейчас – это 1%. В Европе больше сейчас, поверьте мне. В Польше больше. Нет сейчас более антисоветской страны, чем мы. Я не исключаю, что уехало много пророссийски настроенных. Но главное, что сейчас у нас та часть общества, которая в этом смысле консолидирована", – отметил социолог.

Контекст:

СССР распался в 1991 году. Соглашение о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств подписали в декабре 1991-го лидеры России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Беларуси (Станислав Шушкевич).

В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. Согласно законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

В 2022 году, после открытого вторжения России, в Украине начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, СССР, Европа, декоммунизация, Евгений Головаха
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