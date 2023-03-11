Социолог Головаха: Нет сейчас более антисоветской страны, чем Украина. Даже в Европе больше ностальгирующих по СССР, чем у нас

"Советское в нас выжималось поэтапно. Первый этап – 2004–2005 годы, когда ориентированных на Запад было немного больше, чем на Восток. Но прошло пять лет – и все, снова 60% тяготеют к Востоку, к России. Второй всплеск был в 2014 году. 55–60% твердо стояли на европейском пути, и только 20–25% ориентировались на постсоветское пространство", – сказал Головаха.

Он подчеркнул, что "советскость" очень тяжело выжать.

"Мои литовские коллеги говорили, что у них через 10 лет [после провозглашения] независимости Литвы еще больше 50% ностальгировали по Советскому союзу. Более 50%! А у нас сейчас – это 1%. В Европе больше сейчас, поверьте мне. В Польше больше. Нет сейчас более антисоветской страны, чем мы. Я не исключаю, что уехало много пророссийски настроенных. Но главное, что сейчас у нас та часть общества, которая в этом смысле консолидирована", – отметил социолог.