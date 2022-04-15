Социологи назвали самый известный благотворительный фонд Украины, им стал Фонд Рината Ахметова

Исследователи зачитывали респондентам характеристики фондов и просили сказать, какой фонд больше ассоциируется с той или иной характеристикой Фото: depositphotos.com

Этот фонд назвали без подсказки 94,3% опрошенных социологами, 70% назвали Международный комитет Красного Креста, Фонд Виктора Пинчука – 45,3%.

Инфографика: sapiens.com.ua

"Также мы зачитывали респондентам характеристики фондов и просили сказать, какой фонд больше ассоциируется с той или иной характеристикой. Фонд Рината Ахметова чаще ассоциируется со всеми характеристиками, чем все остальные благотворительные организации вместе взятые. Так, 64% населения Украины и 81% населения Донбасса считают, что Фонд Рината Ахметова – крупнейший частный фонд страны, а 50% и 59% считают его самой масштабной благотворительной организацией в Украине", – сказано в сообщении Info Sapiens.

Инфографика: sapiens.com.ua

В ходе исследования опросили 3208 респондентов старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента: 2134 респондента во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, и 1074 респондента в Донецкой и Луганской областях – данные для всей Украины были взвешены пропорционально населению каждой области.

Выборка репрезентативна взрослому населению Украины по области, размеру населенного пункта, статье и возрасту. Из исследования изъята Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на контролируемых Украиной территориях. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2% для Украины и 3,2% для Донбасса. Опрос проводился 24 ноября – 14 декабря 2021 года.

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