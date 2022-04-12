Высокий уровень психологического истощения из-за войны имеют только 2% украинцев – опрос

"На сегодняшний день высокий уровень истощения имеют только 2% опрошенных, у 71% он на среднем уровне, а у 27% – на низком. Резервы психики человека гораздо больше, чем на столь короткий промежуток времени. Мы способны быстро адаптироваться и полноценно жить, быть активными и действенными", – сказано в сообщении.

Также опрос показал, что "не чувствуют себя "мертвыми" внутри" 79% респондентов, положиться на себя могут 69%, не чувствуют себя слабыми 55%.

Часто ощущают на себе угрозу от мира только 6%.

"Истощение у большинства проявляется в печальном настроении, снижении доверия к другим людям, мыслях о собственной беспомощности и что с ними может произойти что-нибудь плохое", – объяснили социологи.

Исследование показало, что женщины ощущают себя в два раза истощеннее психологически, чем мужчины.

"Относительно более высокий уровень психологического истощения у тех, кто сейчас не работает, кто вынужден изменить место жительства, и у молодежи. Самая тяжелая ситуация – у тех, кто находится в сложных обстоятельствах. [...] Результаты также доказывают, что радость и гордость за страну наиболее способствуют хорошему психологическому состоянию. Возвращение в дом (как появится такая возможность) тоже укрепляет человека и помогает восстановиться быстрее", – отметили в "Рейтинге".

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическое исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1200 человек в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, кроме временно оккупированной. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

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