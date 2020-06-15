Старенький: Дефицит электронных браслетов – умышленное действие полиции, чтобы суды не отправляли людей под домашний арест

Старенький: Полиции проще ходатайствовать, чтобы подозреваемого взяли под стражу, а не надевали на него электронный браслет Фото: Сергій Старенький / Facebook

В Украине не хватает электронных браслетов, потому что полиция не хочет контролировать подозреваемых, которых выпустили под залог или отправили под домашний арест. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил бывший глава Государственной пенитенциарной службы, адвокат Сергей Старенький.

"Электронных браслетов изначально было закуплено совсем немного – до 1,5 тыс. Часть из них оборудована системой сигнализации от вскрытия. Это зона ответственности полиции, она должна закупать браслеты в необходимом количестве и создать специальное подразделение для слежки за подозреваемыми. До сих пор такой мониторинговый центр не создан, а слежка за браслетом возложена на дежурное отделение полиции. Электронные браслеты – это обычный GPS-датчик, такой же, как в машинах, только с защитой от снятия. Нет никакого круглосуточного наблюдения за человеком в онлайн-режиме. Поэтому они и неэффективны. Мое мнение такое: дефицит браслетов – умышленное действие полиции, чтобы суды не использовали такую меру пресечения", – отметил собеседник.

По его словам, о дефиците электронных браслетов вспоминают, когда появляются резонансные дела.

"Дохода от системы слежения за подозреваемыми нет никакого, в отличие от той же системы видеофиксации ПДД. Одна головная боль. Нужны штатные единицы, помещение, оборудование. То есть лишние заботы для полиции. Им проще ходатайствовать, чтобы подозреваемого взяли под стражу, а не надевали на него электронный браслет. Суду, в принципе, все равно – когда нет в наличии браслета, они берут человека под стражу либо отправляют под домашний арест и возлагают на полицию обязанность периодически проверять. А на практике полицейские приезжают раз в три-четыре недели и смотрят, соблюдает ли подозреваемый меру пресечения. Граждане от данной проблематики далеки. Только когда есть резонансные дела, поднимается актуальность этого вопроса. Но обществу быстро закрывают рот: привозят резервный электронный браслет из другой области и ставят на учет", – рассказал Старенький.

Применение электронного браслета для контроля за подозреваемыми, которых суд отправил под домашний арест, в Украине началось в 2012 году, когда вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс. Электронные средства контроля также применяют для отслеживания подозреваемых, вышедших под залог.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты. Задержаны бывший директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича, первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова.

14 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Киче в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 40,46 млн грн. Сегодня эта сумма была внесена. На Кичу возложили обязательства прибывать по первому требованию в суд или к прокурору, не отлучаться из Киева, сообщать о смене места проживания или работы, воздерживаться от общения с другими фигурантами и носить электронный браслет.