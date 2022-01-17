Стефанчук выздоровел от COVID-19

"Ура! Отрицательный тест. Искренне благодарен всем, кто поддерживал меня в этот период, особенно [первому вице-спикеру Рады] Александру Корниенко, который на этот период взял на себя ответственность за управление Радой. Всем желаю крепкого здоровья и мощного иммунитета", – написал он и призвал украинцев вакцинироваться.

Стефанчук 6 января сообщал, что получил положительный результат теста на коронавирус. По словам председателя Рады, он решил провериться, так как у дочери поднялась температура.

Это не первый случай заражения коронавирусом для политика – впервые Стефанчук болел COVID-19 в конце 2020 года.