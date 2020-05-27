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Убытки Харьковского метрополитена за два месяца простоя составили 180 млн грн

Из-за карантина и вынужденного простоя Харьковский метрополитен понес миллионные убытки. На предприятии начались проблемы с выплатой зарплат.

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Количество пассажиров в Харьковском метрополитене после ослабления карантина уменьшилось вдвое
Количество пассажиров в Харьковском метрополитене после ослабления карантина уменьшилось вдвое
Фото: city.kharkov.ua

Убытки КП "Харьковский метрополитен" за время двухмесячного простоя в связи с карантином составили более 180 млн грн, сообщили в мэрии Харькова.

На предприятии есть проблема с выплатой заработной платы, отметил директор метрополитена Вячеслав Стаматин.

"Задержки по зарплате есть за март, апрель и частично за май. Нам пообещали предоставить кредит на погашение заработной платы в размере 50 млн грн. Также все средства, которые мы сейчас заработаем, будут направлены, в первую очередь, на погашение задолженности по зарплате", – отметил он.

По словам Стаматина, в штате метро числится 2,3 тыс. сотрудников, в отпуск по собственному желанию во время карантина были отправлены около 400.

"За время карантина у нас на предприятии никто не уволился. Даже были желающие устроиться к нам на работу. Мы старались отправлять в отпуска людей только добровольно, например, тех сотрудников, которые не могли добираться до работы в связи с ограничением работы транспорта", – сообщил директор КП.

25 мая Харьковский метрополитен возобновил работу, запуск метро после двухмесячного перерыва прошел успешно. Количество пассажиров в метрополитене после ослабления карантина уменьшилось вдвое, отметили в мэрии.

Метро в трех городах Украины прекратило работу 17 марта из-за эпидемии коронавируса.

Теги: Харьков, зарплата, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, метрополитен
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