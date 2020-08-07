Учителей будут премировать за дистанционное обучение – Министерство образования Украины

Педагоги, которые ведут дистанционное обучение во время пандемии коронавируса, смогут получить надбавку в размере 50% от должностного оклада. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Решение о премиях за дистанционное обучение будут принимать директора школ Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Украинские учителя смогут получить премии за дистанционное обучение детей во время пандемии COVID-19. Об этом идет речь в ответе Министерства образования и науки Украины на обращение правительственной горячей линии.

Руководители учебных заведений могут платить надбавку педагогам, которые проводят обучение дистанционно, за сложность и напряженность в работе. Размер премий может составлять 50% от должностного оклада.

2019/2020 учебный год из-за карантина было решено завершить дистанционно.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине в марте ввели карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

По состоянию на 7 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 78 261 (+1453), 1852 из них умерли (+33), 43 055 выздоровели (+531).

5 августа Министерство образования Украины опубликовало рекомендации для начала учебного года. Школы предлагают к 1 сентября обеспечить антисептиками, увеличить расстояние между партами и нарисовать разметку в коридорах.