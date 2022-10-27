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Украина 30 октября переходит на зимнее время

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30 октября в 4.00 необходимо перевести стрелки часов на один час назад
30 октября в 4.00 необходимо перевести стрелки часов на один час назад
Фото: depositphotos.com

30 октября в 4.00 отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад. Об этом напомнило Министерство экономики.

Это значит, что в это время необходимо перевести стрелки часов на один час назад.

Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению. А в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", – напоминают в ведомстве.

Контекст:

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, однако в октябре парламент отменил свое решение. В последнее время в Украине пытаются отменить переход на летнее время – соответствующий законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" был зарегистрирован в октябре 2020 года, а в начале марта этого года его приняли в первом чтении.

19 марта 2021 года законопроект рассматривался во втором чтении, но Верховная Рада его не приняла и отправила на повторное второе чтение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Министерство экономики, зимнее время, часы
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