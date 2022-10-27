Украина 30 октября переходит на зимнее время

30 октября в 4.00 необходимо перевести стрелки часов на один час назад Фото: depositphotos.com

Это значит, что в это время необходимо перевести стрелки часов на один час назад.

Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению. А в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", – напоминают в ведомстве.