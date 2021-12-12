Украинцам через ЦНАПы предоставляют более 400 административных услуг – Шмыгаль

"Мы продолжаем работать над улучшением качества и упрощением предоставления государственных услуг, чтобы они были доступны каждому украинцу. В этом году мы увеличили до более чем 400 количество услуг, предоставляемых в ЦНАПах, и расширили до более 70 количество услуг, которые можно получить на портале "Дія", – написал он.

Глава правительства также отметил, что через "Дію" переселенцы смогут регистрировать свой действующий адрес.

"Внутренне перемещенные лица смогут менять место своего проживания онлайн. На этой неделе правительство поддержало соответствующее решение. Теперь для этого нужно будет зайти на портал "Дія", заполнить заявку и заверить ее электронной подписью. Все просто, удобно и быстро", – объяснил Шмыгаль.