Украинцы больше всего доверяют ВСУ – опрос

ВСУ доверяют 58% опрошенных. Не доверяют – 36%. При этом социологи отмечают, что украинская армия – единственный институт в стране с положительным балансом доверия граждан.

Украинским СМИ доверяют 35% респондентов, 59% – нет, Офису президента Украины – 25% и 70% соответственно.

Другие органы власти расположились следующим образом:

Минздрав Украины – 21% доверяют и 75% не доверяют;

Министерство внутренних дел – 19% и 74% соответственно;

Кабинет Министров в целом – 16% и 77%;

Верховная Рада – 13% и 74%;

суды – 13% и 79%;

антикоррупционные органы (НАБУ, САП) – 12% и 75%.

Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.