Украинцы больше всего доверяют ВСУ – опрос

ВСУ доверяют 58% опрошенных. Не доверяют – 36%. При этом социологи отмечают, что украинская армия – единственный институт в стране с положительным балансом доверия граждан.
Украинским СМИ доверяют 35% респондентов, 59% – нет, Офису президента Украины – 25% и 70% соответственно.
Другие органы власти расположились следующим образом:
Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.