Вступило в силу решение Кабмина об отмене безвиза между Украиной и Беларусью

Граждане Украины, которые въехали на территорию Беларуси до 1 сентября, смогут вернуться на родину по внутреннему паспорту.

С 1 сентября вступило в силу решение Кабинета Министров Украины о частичном приостановлении действия соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан. Соответствующее постановление было принято 13 мая текущего года и не связано с нынешней ситуацией в Беларуси.

В украинском правительстве отмечали, что решение направлено на усиление защиты граждан Украины за границей. "В случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями долгая и сложная. В отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", – подчеркивается в сообщении.

Также власти Украины надеются, что это сократит время пограничного контроля выезжающих в Беларусь украинцев, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Кроме того, заявляли в Кабмине, пересечение границы по загранпаспортам поможет "безошибочно проверять информацию о наличии ограничений на пересечение границы на основании поручений уполномоченных государственных органов и по базам Интерпола", а также "предотвратить случаи использования поддельных паспортов гражданина Украины (в форме книжечки), учитывая низкую степень защиты документа".

Украинцы, которые въехали на территорию Беларуси до 1 сентября, смогут вернуться на родину по внутренним паспортам. Граждане Украины из приграничных районов, как и раньше, смогут пересекать границу по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц младше 18 лет).

Граждан Беларуси изменения режима поездок не коснутся.