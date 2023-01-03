Украинские провайдеры получили батареи для поддержания сети в течение 12 часов после блэкаута

Эти батареи помогут провайдерам питать интернет-сети, пока нет электричества. Благодаря им украинцы будут иметь интернет в течение 10–12 часов после отключений света.

Батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины. Преимущественно это провайдеры Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, поскольку эти регионы имеют наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания.