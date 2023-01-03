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Украинские провайдеры получили батареи для поддержания сети в течение 12 часов после блэкаута

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Батареи провайдерам предоставила канадская компания eQualitie
Батареи провайдерам предоставила канадская компания eQualitie
Фото: depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с канадской компанией eQualitie передали украинским провайдерам 172 батареи SBL, поддерживающие сеть без электричества. Об этом сообщило Минцифры.

Эти батареи помогут провайдерам питать интернет-сети, пока нет электричества. Благодаря им украинцы будут иметь интернет в течение 10–12 часов после отключений света.

Батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины. Преимущественно это провайдеры Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, поскольку эти регионы имеют наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания.

Контекст:

С октября прошлого года Россия начала атаковать украинскую энергетику. Из-за этого в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Из-за отключений света наблюдались перебои со связью и интернетом.

В целом украинская энергосистема перенесла 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: интернет, Украина, Канада, электричество, провайдер, Министерство цифровой трансформации, Минцифры
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