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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На деоккупированных территориях будут восстанавливать связь и интернет как можно скорее – Минреинтеграции

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На деокупированных территориях планируют запустить систему спутниковой связи Starlink
На деокупированных территориях планируют запустить систему спутниковой связи Starlink
Фото: depositphotos.com

Вернуть связь в населенные пункты, которые сейчас освобождают Вооруженные силы Украины, – первоочередные шаги Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Глава ведомства Ирина Верещук провела заседение с ведущими провайдерами и интернет-ассоциациями. 

"Сделаем все, чтобы жители освобожденных территорий как можно быстрее вышли из информационной блокады российских зомбо-СМИ и, наконец, услышали голоса своих родных и друзей!" – подчеркнула Верещук.

Как отметила пресс-служба ведомства, в настоящее время восстановлена мобильная связь одного из операторов в городе Балаклея. Также на деокупированных территориях планируют запустить систему спутниковой связи Starlink. 

Контекст:

С начала сентября украинские военные освободили более 6 тыс. км² территории Украины – на востоке и на юге страны, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.  "Движение наших войск продолжается", – добавил глава государства.

В частности, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

13 сентября стало известно, что в освобожденной Балаклее возобновляют работу "Укрпошта" и "Новая пошта".

Теги: интернет, Украина, мобильная связь, Вооруженные силы Украины, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Балаклея, население, Starlink
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