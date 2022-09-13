На деоккупированных территориях будут восстанавливать связь и интернет как можно скорее – Минреинтеграции

Глава ведомства Ирина Верещук провела заседение с ведущими провайдерами и интернет-ассоциациями.

"Сделаем все, чтобы жители освобожденных территорий как можно быстрее вышли из информационной блокады российских зомбо-СМИ и, наконец, услышали голоса своих родных и друзей!" – подчеркнула Верещук.

Как отметила пресс-служба ведомства, в настоящее время восстановлена мобильная связь одного из операторов в городе Балаклея. Также на деокупированных территориях планируют запустить систему спутниковой связи Starlink.