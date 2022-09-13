На деоккупированных территориях будут восстанавливать связь и интернет как можно скорее – Минреинтеграции

Глава ведомства Ирина Верещук провела заседение с ведущими провайдерами и интернет-ассоциациями.
"Сделаем все, чтобы жители освобожденных территорий как можно быстрее вышли из информационной блокады российских зомбо-СМИ и, наконец, услышали голоса своих родных и друзей!" – подчеркнула Верещук.
Как отметила пресс-служба ведомства, в настоящее время восстановлена мобильная связь одного из операторов в городе Балаклея. Также на деокупированных территориях планируют запустить систему спутниковой связи Starlink.
С начала сентября украинские военные освободили более 6 тыс. км² территории Украины – на востоке и на юге страны, заявлял президент Украины Владимир Зеленский. "Движение наших войск продолжается", – добавил глава государства.
В частности, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.
13 сентября стало известно, что в освобожденной Балаклее возобновляют работу "Укрпошта" и "Новая пошта".