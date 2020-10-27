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Украинские ученые потребовали от политиков прекратить манипуляции вокруг украинской вакцины против COVID-19

Разработка украинской вакцины от коронавируса – это прорыв отечественной науки, который надо поддержать, а не подстрелить на взлете, заявил ряд ученых в открытом обращении к политикам.

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По словам ученых, дискуссия, которая идет вокруг украинской вакцины, создает барьеры и тормозит научное развитие сферы здравоохранения
По словам ученых, дискуссия, которая идет вокруг украинской вакцины, создает барьеры и тормозит научное развитие сферы здравоохранения
Фото: depositphotos.com

Известные украинские ученые обратились к политикам с требованием прекратить распространение ложной информации и манипуляции вокруг разработки отечественной вакцины против COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал академик Национальной академии наук Украины Владимир Семиноженко.

"Хочу сказать, что, во-первых, создание собственной вакцины – вопрос национальной безопасности для любой страны, во-вторых, Украина имеет научный потенциал, который позволяет разрабатывать современные фармакобиологические препараты. Единственное, что сейчас нужно – дать нашим ученым совместно с иностранными партнерами работать и не нагнетать вокруг этой темы искусственное напряжение. Именно поэтому я подписал данное обращение и размещаю его на своей странице", – отметил он.

В письме, в частности, говорится о необходимости прекратить политические манипуляции вокруг разработки отечественной вакцины и не мешать украинским исследователям работать.

"Мы были удивлены тем обсуждениям, которые ведутся вокруг разработки украинской вакцины и интерпретируются людьми, которые не являются специалистами в этой области. Вероятно, внимание к этой инфекции используют для политических манипуляций накануне избирательной кампании. Последние шесть месяцев различные группы украинских ученых проводили важные и сложные исследования, результатом которых стала разработка украинских тест-систем ПЦР и ИФА, а также оригинального кандидата в вакцины против коронавируса. Украина заявила о том, что она способна создавать сложные иммунобиологические препараты и имеет все возможности для разработки и производства современных вакцин", – отмечается в обращении.

Кроме этого, ученые подчеркнули недопустимость заявлений, прозвучавших в адрес Михаила Фаворова, который занимал руководящие должности в CDC – Федеральном агентстве США, которое отвечает за контроль и профилактику заболеваний.

"По поводу нападок, прозвучавших в его сторону, украинское научное сообщество выражает свое возмущение и считает недопустимым подобное отношение к профессору, доктору медицинских наук и международному эксперту в сфере здравоохранения и эпидемиологии с многолетним опытом. Выпады, прозвучавшие из уст политиков в эфире одного из ведущих телеканалов страны, является ничем иным, как клеветой, вульгарным дилетантством и очень поверхностным пониманием той темы, которая обсуждалась в телепрограмме", – говорится в обращении.

По словам ученых, дискуссия, которая идет вокруг украинской вакцины, создает барьеры и тормозит научное развитие сферы здравоохранения в направлении обеспечения иммунобиологической защиты.

"Хотим также отметить, что жизнь и здоровье людей важнее, чем политические интересы и рейтинги. Поэтому вместо того, чтобы набирать очки на спекуляциях и популизме, призываем политиков больше сосредоточиться на решении проблем, в частности в важнейшей сфере – здравоохранении. Это прорыв украинской науки, который надо поддержать, а не подстрелить на взлете. Политикам не следует именно таким образом вмешиваться в науку, а дать возможность реализовать весь научный потенциал страны, чтобы в дальнейшем Украина могла стать независимой с точки зрения здравоохранения своих граждан", – подытожили ученые.

Письмо-обращение, кроме Владимира Семиноженко, подписал профессор Института микробиологии и вирусологии имени Заболотного НАН Украины Николай Спивак, академик НАН и НАМН Украины Владимир Широбоков, академик НАН Украины, директор Института биохимии имени Палладина Сергей Комисаренко, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, доктор медицинских наук и экс-заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов, председатель правления научно-производственной компании "Диапроф-Мед" Александр Шевчук и директор Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Михаил Тукало.

Вероятно, авторы письма имеют в виду выпад главы Национальной медицинской палаты, военного эпидемиолога Сергея Кравченко, который 22 октября в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" высказал мнение, что история о создании украинской вакцины от коронавируса является "аферой".

На совещании 20 октября президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. Исследования длились шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Один из разработчиков "кандидата в вакцины", эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что украинская вакцина-кандидат от COVID-19 может быть создана через 9–12 месяцев. Степанов, в свою очередь, сказал, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

Доклинические исследования украинской потенциальной вакцины от COVID-19 проводили в Турции и США, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Теги: ученые, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Владимир Семиноженко
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