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"Укрпошта" возобновила прием посылок в Китай

Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет, сообщили в "Укрпошті".

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Cрок транзита почты из Китая в Украину может быть увеличен, предупредили в "Укрпошті"
Cрок транзита почты из Китая в Украину может быть увеличен, предупредили в "Укрпошті"
Фото: Укрпошта / Facebook

26 февраля "Укрпошта" возобновила прием посылок в Китай. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет, подчеркнули в компании.

"Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от Всемирной организации здравоохранения и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний срок транзита почты в Украину может быть увеличен", – добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за вспышки коронавируса. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано, подчеркнули в "Укрпошті".

"Укрпошта" приостановила получение посылок для отправки в Китай 12 февраля из-за сокращения количества авиарейсов.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая на 26 февраля зарегистрировано 2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах. Общее число погибших составляет 44 человека. 

Теги: Украина, Китай, вирус, Укрпошта, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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