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В Днепропетровской области полицейские пытали задержанных ради признаний – прокуратура

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По данным следствия, полицейские незаконно обыскали мужчин в поисках наркотиков, а когда не нашли никаких запрещенных веществ, стали выбивать показания силой
По данным следствия, полицейские незаконно обыскали мужчин в поисках наркотиков, а когда не нашли никаких запрещенных веществ, стали выбивать показания силой 
Фото: depositphotos.com

В Днепропетровской области разоблачили сотрудников местной полиции, которые избивали задержанных, добиваясь признаний в преступлениях, которых те не совершали. Об этом заявили в пресс-службе областной прокуратуры 30 сентября.

В апреле этого года трое оперуполномоченных Никопольского райуправления задержали двух граждан возле детской площадки в городе Марганце. 

По данным следствия, которое вело Госбюро расследований, полицейские незаконно обыскали мужчин в поисках наркотиков, а когда не нашли никаких запрещенных веществ, избили их, забрали телефоны и доставили в участок, где, "применяя к потерпевшим меры физического и психологического воздействия", требовали признательных показаний.

Всем трем правоохранителям сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Контекст:

Это уже второе за сентябрь сообщение о разоблачении следователями ГБР полицейских в Днепропетровской области, которые силой выбивали показания. По данным ГБР, на территории региона почти год действовала банда, в которую входили полицейские – они пытками и запугиванием выбивали из задержанных признательные показания и деньги.

В рамках совместной работы ГБР и внутренней безопасности Нацполиции с начала 2021 года более 400 полицейских получили сообщения о подозрении в коррупционных преступлениях, сообщили в ГБР.

Теги: прокуратура, полиция, наркотики, обыск, Днепропетровская область, полицейский, Нацполиция, ГБР
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