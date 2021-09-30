В Днепропетровской области полицейские пытали задержанных ради признаний – прокуратура

По данным следствия, полицейские незаконно обыскали мужчин в поисках наркотиков, а когда не нашли никаких запрещенных веществ, стали выбивать показания силой Фото: depositphotos.com

В апреле этого года трое оперуполномоченных Никопольского райуправления задержали двух граждан возле детской площадки в городе Марганце.

По данным следствия, которое вело Госбюро расследований, полицейские незаконно обыскали мужчин в поисках наркотиков, а когда не нашли никаких запрещенных веществ, избили их, забрали телефоны и доставили в участок, где, "применяя к потерпевшим меры физического и психологического воздействия", требовали признательных показаний.

Всем трем правоохранителям сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.