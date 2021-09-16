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В эфире украинских радиостанций стало больше украинского языка – Нацсовет по телерадиовещанию

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Нацсовет мониторил 14 радиостанций
Нацсовет мониторил 14 радиостанций
Фото: pixabay.com

В августе эфиры восьми из 14 общеукраинских радиостанций были полностью украиноязычными при квоте в 60%. Об этом 16 сентября проинформировал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Значительное превышение языковой квоты и далее наблюдается в радиопередачах – программы ведутся на украинском языке больше, чем определено как обязательная доля ≥60%", – говорится в сообщении.

В Нацсовете, в частности, отметили, что объем украинского языка в радиопередачах "Русское радио – Украина" увеличился на 22% по сравнению с июлем и радио "впервые оказалось среди лидеров выполнения языковой квоты".

"Также в августе количество государственного языка выросло в передачах "Наше радіо" и "Hit FM" – на 27%, "Шансон" – на 12%, "Пятница" – на 11%, "Перець ФМ" – на 8%", – рассказали в ведомстве.

Самый низкий уровень использования украинского языка – но все равно выше лимита – у "Мелодії" (76%).

Инфографика: nrada.gov.ua
Инфографика: nrada.gov.ua

Что касается песен на украинском языке, которых в эфире радиостанций должно быть не менее 35%, то эту квоту выполняют все станции, которые мониторил Нацсовет. 100-процентно украиноязычные песни были в эфире "Країни FM", "Українського радіо" и радио "Культура".

Инфографика: nrada.gov.ua
Инфографика: nrada.gov.ua

Контекст:

8 ноября 2016 года в Украине вступил в силу закон, который обязывает радиостанции выделять часть эфирного времени для песен на украинском языке. В течение первого года с момента вступления документа в силу квота на украиноязычные песни составляла 25%, в течение второго – 30%, с третьего – 35%. За нарушения закона предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Теги: украинский язык, Нацсовет, радио, радиовещание, квоты
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