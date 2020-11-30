В "Феофании" вылечили 150 пациентов с COVID-19

Для лечения пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой COVID-19 в "Феофании" был переформатирован лечебно-диагностический корпус N3.

В стационаре для больных COVID-19 развернуто 42 койки, отметили в "Феофании" Фото: depositphotos.com

В клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами на 23 ноября вылечили 150 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в больнице в ответ на запрос "Укринформ".

По информации клиники, в основном это пациенты с тяжелой и крайне тяжелой формой протекания болезни. Для их лечения был переформатирован лечебно-диагностический корпус N3.

В стационаре для больных COVID-19 развернуто 42 койки, при необходимости коечный фонд будет увеличен, отметили в "Феофании.

В клинике подчеркнули, что продолжают лечить пациентов с онкологией, неврологией и другими патологиями. Сейчас в больнице 45 пациентов получают лучевое лечение с использованием новейших технологий, которое является уникальными для Украины.

Больница "Феофания" подчинена Государственному управлению делами. В медучреждении в основном лечатся государственные служащие и дипломаты.

5 ноября нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение передать клиническую больницу "Феофания" под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Нардеп отметил, что "Феофания" может принять 600–700 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев.

Общее число заболевших в Украине превысило 732 тыс., умерло 12,3 тыс. пациентов, выздоровело более 345 тыс.