В харьковском аэропорту задержали россиянина, который находился в международном розыске

По данным ведомства, 32-летнего россиянина задержали в ходе контрольной проверки.

"Во время пограничного контроля пассажиров рейса Харьков – Анталия на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол", – говорится в сообщении.

Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.

Задержанного передали Нацполиции. Информация о нем направлена в Украинское бюро Интерпола в Киеве.