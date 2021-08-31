В Херсонской области патрульные полиции "снимали дань" с водителей перегруженных фур – СБУ

Трое сотрудников полиции и местный предприниматель требовали от водителей перегруженных фур 500 грн, отметили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

"Полицейские "проверяли" грузовики на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель – посредник", – говорится в сообщении.

По данным следствия, схема действовала с октября прошлого года. Правоохранители задержали двух участников группировки.

"В ходе обысков изъяли большое количество наличных, платежные карточки, через которые проходило большинство расчетов", – отметили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) и ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

"Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения", – резюмировали в СБУ.