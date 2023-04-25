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В Ирпене сносят дом с одним из граффити Бэнкси. Рисунок сохранят

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов
Фото: EPA

В городе Ирпень Киевской области сносят дом, на котором размещено одно из граффити британского уличного художника Бэнкси. Сам рисунок демонтируют и сохранят. Об этом 24 апреля в эфире телемарафона заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Мы потом будем смотреть, или на этом месте, или будет перенесено. Но мы хотим сохранить это изображение, которое нарисовал Бэнкси. Возможно, будет возле дома сделан арт-объект. Сделаем все возможное, чтобы его оставить", – сказал мэр Ирпеня.

В частности, речь идет о граффити с изображением гимнастки, которая стоит на пробоине от попадания в дом снаряда.

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, художник, Ирпень, Бэнкси, мурал, гимнастка, Александр Маркушин
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