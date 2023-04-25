В Ирпене сносят дом с одним из граффити Бэнкси. Рисунок сохранят

"Мы потом будем смотреть, или на этом месте, или будет перенесено. Но мы хотим сохранить это изображение, которое нарисовал Бэнкси. Возможно, будет возле дома сделан арт-объект. Сделаем все возможное, чтобы его оставить", – сказал мэр Ирпеня.

В частности, речь идет о граффити с изображением гимнастки, которая стоит на пробоине от попадания в дом снаряда.