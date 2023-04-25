В Ирпене сносят дом с одним из граффити Бэнкси. Рисунок сохранят

"Мы потом будем смотреть, или на этом месте, или будет перенесено. Но мы хотим сохранить это изображение, которое нарисовал Бэнкси. Возможно, будет возле дома сделан арт-объект. Сделаем все возможное, чтобы его оставить", – сказал мэр Ирпеня.
В частности, речь идет о граффити с изображением гимнастки, которая стоит на пробоине от попадания в дом снаряда.
Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.
Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.