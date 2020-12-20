В Киеве зажгли главную елку Украины. Фоторепортаж

19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве на Софийской площади провели церемонию зажжения огней на главной новогодней елке Украины. В мероприятии принял участие мэр Киева Виталий Кличко. Во время открытия произошло возгорание иллюминации, которое вскоре потушили. В этом году впервые главная елка Украины искусственная. Ее сделали во Львове, высота дерева – 31 метр. Фоторепортаж опубликовали на официальном портале Киева.
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