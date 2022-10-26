В Киевской области женщина обнаружила боевую гранату в почтовом ящике – полиция

При осмотре почтового ящика была обнаружена и изъята боевая граната РГД-5, отметили в полиции Фото: Поліція Київської області / Facebook

О случае сообщается в Facebook полиции Киевской области.

"25 октября, около 20.00, в полицию поступило сообщение от гражданки о том, что она обнаружила взрывоопасный предмет. На место происшествия прибыли работники Броварского районного управления полиции совместно с взрывотехниками. При осмотре почтового ящика была обнаружена и изъята боевая граната РГД-5 и взрыватель типа УЗРГМ", – говорится в сообщении.

Указывается, что полиция расследует обстоятельства инцидента.

В то же время правоохранители призвали граждан при обнаружении опасных предметов немедленно обращаться на спецлинию "102".