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ОБЩЕСТВО

В Краматорске открыли памятник убитому боевиками футболисту Чубенко

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Наемники бандформирования "ДНР" похитили и убили Чубенко в 2014 году
Наемники бандформирования "ДНР" похитили и убили Чубенко в 2014 году
Фото: krm.gov.ua

В Краматорске Донецкой области установили и открыли памятник 16-летнему вратарю местного футбольного клуба "Авангард" Степану Чубенко, которого в 2014 году за активную проукраинскую позицию убили боевики "ДНР". Об этом 10 декабря сообщала пресс-служба Краматорского городского совета.

Чубенко изобразили в полный рост с мячом в руках и в спортивной форме команды, за которую он выступал. Над проектом памятника работал скульптор Игорь Нестеренко.

На открытии памятника выступил мэра Краматорска Александр Гончаренко, который выразил сочувствие родным и близким погибшего.

"Мы не должны были собираться на открытии памятника 16-летнему парню, погибшему на украинской земле из-за желто-голубой ленты. Мы должны были здесь встретиться на увлекательном футбольном матче с искусным и талантливым вратарем Степаном Чубенко. А он должен был жить: играть в футбол, учиться, любить", – сказал он.

Фото: krm.gov.ua
Фото: krm.gov.ua

Ранее в честь погибшего были установлены мемориальная доска на одной из местных школ и памятная доска у входа на стадион "Авангард". С 2015 года в Краматорске ежегодно проводится футбольный турнир памяти Чубенко.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Чубенко похитили в июле 2014 года в Донецке наемники бандформирования "ДНР". Юношу, который не скрывал своих проукраинских взглядов, пытали, а затем убили 28 июля

В июне 2017 года Ялтинский "суд" постановил арестовать на 40 дней боевика "ДНР" Погодина (позывной Керч), которому инкриминировали ряд тяжелых преступлений, в том числе убийство Чубенко. В июле Генпрокуратура Украины обратилась в прокуратуру России с просьбой передать Погодина. В конце того же месяца боевика выпустили из-под стражи в оккупированном Крыму.

Теги: памятник, убийство, Донецкая область, похищение, Краматорск, боевики, пытки, ДНР, футболист, Степан Чубенко
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