В Краматорске открыли памятник убитому боевиками футболисту Чубенко

Чубенко изобразили в полный рост с мячом в руках и в спортивной форме команды, за которую он выступал. Над проектом памятника работал скульптор Игорь Нестеренко.
На открытии памятника выступил мэра Краматорска Александр Гончаренко, который выразил сочувствие родным и близким погибшего.
"Мы не должны были собираться на открытии памятника 16-летнему парню, погибшему на украинской земле из-за желто-голубой ленты. Мы должны были здесь встретиться на увлекательном футбольном матче с искусным и талантливым вратарем Степаном Чубенко. А он должен был жить: играть в футбол, учиться, любить", – сказал он.
Ранее в честь погибшего были установлены мемориальная доска на одной из местных школ и памятная доска у входа на стадион "Авангард". С 2015 года в Краматорске ежегодно проводится футбольный турнир памяти Чубенко.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
Чубенко похитили в июле 2014 года в Донецке наемники бандформирования "ДНР". Юношу, который не скрывал своих проукраинских взглядов, пытали, а затем убили 28 июля.
В июне 2017 года Ялтинский "суд" постановил арестовать на 40 дней боевика "ДНР" Погодина (позывной Керч), которому инкриминировали ряд тяжелых преступлений, в том числе убийство Чубенко. В июле Генпрокуратура Украины обратилась в прокуратуру России с просьбой передать Погодина. В конце того же месяца боевика выпустили из-под стражи в оккупированном Крыму.