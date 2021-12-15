В Краматорске открыли памятник убитому боевиками футболисту Чубенко

Чубенко изобразили в полный рост с мячом в руках и в спортивной форме команды, за которую он выступал. Над проектом памятника работал скульптор Игорь Нестеренко.

На открытии памятника выступил мэра Краматорска Александр Гончаренко, который выразил сочувствие родным и близким погибшего.

"Мы не должны были собираться на открытии памятника 16-летнему парню, погибшему на украинской земле из-за желто-голубой ленты. Мы должны были здесь встретиться на увлекательном футбольном матче с искусным и талантливым вратарем Степаном Чубенко. А он должен был жить: играть в футбол, учиться, любить", – сказал он.

Фото: krm.gov.ua

Ранее в честь погибшего были установлены мемориальная доска на одной из местных школ и памятная доска у входа на стадион "Авангард". С 2015 года в Краматорске ежегодно проводится футбольный турнир памяти Чубенко.