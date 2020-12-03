В полиции рассказали, в каких ситуациях будут использовать электрошокеры Taser

Электрошокеры Taser пока отсутствуют на вооружении правоохранителей, заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Крищенко заявил, что электрошокеры Taser появятся на вооружении после того, как соответствующее решение примет Кабмин Фото: kyiv.npu.gov.ua

Глава полиции Киева Андрей Крищенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что правоохранители будут применять электрошокеры Taser только против агрессивно настроенных правонарушителей.

"Есть различные виды спецсредств, есть те, которые предназначены для разгона массовых акций, для толпы, но Taser – это индивидуальное средство. Когда есть один или два противника, один или два полицейских, которые делают замечания, а человек агрессивно настроен, и полицейский может принять решение применить это средство несмертельного действия", – пояснил Крищенко.

Он также добавил, что электрошокеры Taser пока отсутствуют на вооружении правоохранителей, однако появятся после того, как соответствующее решение примет Кабинет Министров Украины.

В мае замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что уже в этом году в полицию поступит партия электрошокеров, которые она будет применять вместо дубинок.

"Принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", – добавил он.

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков использовал на себе действие электрошокера Taser, который в полиции будут применять для задержания.

"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя... Использование Taser одобрило Министерство здравоохранения Украины", – отметил глава патрульной полиции.