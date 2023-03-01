ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бюст стоял в селе Веселый Подол
Бюст стоял в селе Веселый Подол
Фото: kolo.news

В селе Веселый Подол Кременчугского района Полтавской области демонтировали бюст российского "сталинского коммунистического" биолога Ивана Мичурина. Об этом со ссылкой на Украинский институт национальной памяти (УИНП) сообщает 1 марта полтавское издание "Коло".

Памятник "до принятия отдельного решения о передаче в музейное пространство" будет находиться в коммунальном предприятии "Коммунальщик" Семеновского поселкового совета. Именно КП демонтировало Мичурина.

Его бюст демонтировали "с целью проведения мероприятий по дерусификации, устранению из публичного пространства объектов, которые касаются российской истории, защиты культурного пространства Украины в условиях войны, развязанной государством-агрессором – Российской Федерацией – против Украины".

"Возвеличенный [советским диктатором] Иосифом Сталиным российский биолог и селекционер-помолог, уроженец Рязанской губернии России никак не связан с историей Семеновской общины. [Он] всегда приветствовал все кремлевские инициативы и одобрял идеологические решения компартийных съездов", – объяснил инициатор демонтажа, региональный представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар.

В полтавском офисе УИНП подчеркнули, что "в профессиональной научной среде большинство положений так называемого мичуринского учения воспринимались как оккультные действа".

Ранее памятник выглядел так.

Фото: np.pl.ua
Фото: np.pl.ua

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля 2022 года начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: памятник, культура, Украинский институт национальной памяти, коммунальщики, декоммунизация, бюст, демонтаж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
Галина ГРИШИНА
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Галина ГРИШИНА
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
Галина ГРИШИНА
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
Галина ГРИШИНА
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
Галина ГРИШИНА
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Галина ГРИШИНА
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию
Галина ГРИШИНА
"Старость не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
"Старость – не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (75409)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (60971)
3
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (49347)
4
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (39260)
5
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (35222)
6
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (33735)
7
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (33622)
8
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (23541)
 
 
 
 