В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину

Памятник "до принятия отдельного решения о передаче в музейное пространство" будет находиться в коммунальном предприятии "Коммунальщик" Семеновского поселкового совета. Именно КП демонтировало Мичурина.

Его бюст демонтировали "с целью проведения мероприятий по дерусификации, устранению из публичного пространства объектов, которые касаются российской истории, защиты культурного пространства Украины в условиях войны, развязанной государством-агрессором – Российской Федерацией – против Украины".

"Возвеличенный [советским диктатором] Иосифом Сталиным российский биолог и селекционер-помолог, уроженец Рязанской губернии России никак не связан с историей Семеновской общины. [Он] всегда приветствовал все кремлевские инициативы и одобрял идеологические решения компартийных съездов", – объяснил инициатор демонтажа, региональный представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар.

В полтавском офисе УИНП подчеркнули, что "в профессиональной научной среде большинство положений так называемого мичуринского учения воспринимались как оккультные действа".

Ранее памятник выглядел так.

Фото: np.pl.ua