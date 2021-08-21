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ОБЩЕСТВО

В саммите, инициированном Зеленской, примут участие 11 первых леди – МИД

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская: Мы планируем, что такие саммиты станут ежегодными
Зеленская: Мы планируем, что такие саммиты станут ежегодными
Фото: president.gov.ua

В первом киевском саммите первых леди и джентльменов возьмут участие первые леди 11 стран. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Саммит состоится 23 августа. В МИД отметили, что его инициатором стала первая леди Украины Елена Зеленская.

"Первые леди и джентльмены не имеют политической власти, но могут привлекать внимание к актуальным гуманитарным вопросам на высшем уровне. До сих пор не существовало ни одной международной площадки, на которой мы могли бы коммуницировать на регулярной основе, обмениваясь опытом своих стран. Создавая такую платформу, как саммит первых леди и джентльменов, Украина задает новый тренд для всего мира. Мы планируем, что такие саммиты станут ежегодными. Это позволит участникам обсуждать и влиять на решение актуальных проблем", – цитирует Зеленскую пресс-служба президента.

По состоянию на 20 августа участие в саммите подтвердили 11 первых леди из Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, а также супруга президента Европейского совета и первая леди Украины. Некоторые из них будут принимать участие в онлайн-формате.

"Мы нашли очень важную нишу. Ведь первые леди и джентльмены – это, по сути, инфлюенсеры политического мира. Это люди, которые обладают достаточным авторитетом, чтобы "мягкой силой" реализовывать важные для общества и преодоления существующих проблем социальные проекты. Цель мероприятия – сделать воозможным обмен опытом между первыми леди и джентльменами, объединить их вокруг общих проектов и усилить друг друга", – рассказал Кулеба.

Министр проинформировал, что в саммите также примут участие более 20 участников, среди которых руководство Всемирной организации здравоохранения, ООН Женщины, а также ведущие эксперты и лидеры мнений. По его словам, это не окончательный список.

"Это известный мыслитель, автор книги "Черный лебедь" Нассим Николас Талеб и всемирно известная афганская кинорежиссера Сахра Карими, которую Украинское государство после драматических событий эвакуировало вместе с семьей из Афганистана, где ей грозила опасность", – сообщила пресс-служба.

Контекст:

2 августа на форуме "Украина 30. Имидж Украины" Зеленская заявила, что в Киеве 23 августа, накануне Дня Независимости, пройдет саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности".

"Мы не скрываем своих амбиций. Мы знаем, что до сих пор таких саммитов не создавал никто. Но мы знаем, что имеем энергию и вдохновение не просто быть в контексте мировых гуманитарных событий, но и становиться успешными тренд-сеттерами. Мы открываем новую страницу в истории дипломатии мягкой силы. И она навсегда останется написанной на украинском языке", – отметила Зеленская.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МИД Украины, Дмитрий Кулеба, саммит, Елена Зеленская, Офис президента Украины, Сахра Карими
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