В Славянске работников горсовета отправили на самоизоляцию из-за коронавируса у мэра

Городской совет Славянска продолжает работу с соблюдением ряда ограничений, сообщает пресс-служба горсовета.

В Славянске Донецкой области девять работников горсовета отправили на самоизоляцию из-за обнаруженного коронавируса у мэра города Вадима Ляха. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба горсовета Славянска.

Отмечается, что круг лиц, которые контактировали с Ляхом, определяла эпидемиологическая служба.

После нахождения на самоизоляции сотрудники горсовета пройдут лабораторный контроль.

При этом городской совет Славянска продолжает работу с соблюдением установленных ограничений.

23 июля мэр Славянска Вадим Лях на своей странице в Facebook сообщил, что инфицирован COVID-19.

По состоянию на 24 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 62 823, 1571 из них умер, 34 886 выздоровели.

В Донецкой области зафиксировано 830 случаев COVID-19, умерли 11 человек.