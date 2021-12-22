В среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем жители других стран Европы – демограф

По прогнозу демографов, к 2050 году население Украины может сократиться до 30 млн человек Фото: depositphotos.com

Украинцы живут на 12 лет меньше, чем другие европейцы. По словам Либановой, основная причина этого – неспособность и нежелание граждан Украины вести здоровый образ жизни.

"С совершенно недопустимым образом жизни большинства наших мужчин связано то, что у нас разница 10–11 лет в продолжительности жизни мужчин и женщин. Кстати сказать, это феномен бывшего Советского Союза. Даже в Эстонии, Литве, Латвии гендерная разница продолжительности жизни такая же ужасная", – уточнила эксперт.

Демограф подчеркнула, что превышение смертности над рождаемостью является характерной чертой всех экономически развитых стран. Примерно с 1960 года ни в одной европейской стане уровень рождаемости не обеспечивал простое воспроизводство населения.

"Каждое следующее поколение было хотя бы чуть-чуть, но меньше предыдущего. Для того чтобы поколение родителей численно заместилось поколением детей, нужно, чтобы в среднем женщина за свою жизнь родила 2,13–2,15 ребенка. Ни в одной развитой стране, за исключением США, нет даже двух. В результате демографическая пирамида постепенно превращается в демографический ромб", – рассказала Либанова.

Она добавила, что в 2021 году в мире количество людей в возрастной категории 80+ было больше, чем количество детей до пяти лет.

"Такого не было никогда, это впервые" – подчеркнула специалист.