В среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем жители других стран Европы – демограф

Украинцы живут на 12 лет меньше, чем другие европейцы. По словам Либановой, основная причина этого – неспособность и нежелание граждан Украины вести здоровый образ жизни.
"С совершенно недопустимым образом жизни большинства наших мужчин связано то, что у нас разница 10–11 лет в продолжительности жизни мужчин и женщин. Кстати сказать, это феномен бывшего Советского Союза. Даже в Эстонии, Литве, Латвии гендерная разница продолжительности жизни такая же ужасная", – уточнила эксперт.
Демограф подчеркнула, что превышение смертности над рождаемостью является характерной чертой всех экономически развитых стран. Примерно с 1960 года ни в одной европейской стане уровень рождаемости не обеспечивал простое воспроизводство населения.
"Каждое следующее поколение было хотя бы чуть-чуть, но меньше предыдущего. Для того чтобы поколение родителей численно заместилось поколением детей, нужно, чтобы в среднем женщина за свою жизнь родила 2,13–2,15 ребенка. Ни в одной развитой стране, за исключением США, нет даже двух. В результате демографическая пирамида постепенно превращается в демографический ромб", – рассказала Либанова.
Она добавила, что в 2021 году в мире количество людей в возрастной категории 80+ было больше, чем количество детей до пяти лет.
"Такого не было никогда, это впервые" – подчеркнула специалист.
На 1 января 2021 года в Украине проживало более 41 млн 588 тыс. человек.
По сравнению с 2020 годом смертность в Украине выросла на 25,8%. Это следует из обзора "Численность населения в Украине на 1 ноября 2021 года", размещенного на сайте Госстата.
К 2050 году население страны сократится примерно до 30 млн человек. "Еще до 2014 года мы давали оценку на 2050-й – 36 млн. Сейчас, я думаю, стоит говорить где-то о 29–30 млн", – сказала Либанова 26 января этого года.