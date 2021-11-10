В Тернопольской области открыли памятник букве "Ї"

Инициатором создания памятного знака стал уроженец города, поэт Юрий Матевощук.

Памятник изготовлен из металла и установлен в центре города – на месте монумента "первым комсомольцам Лановецкого района", который демонтировали в процессе декоммунизации.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Согласно данным опроса, проведенного с 29 июля по 4 августа Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 54,9% украинцев поддерживают нормы языкового закона, обязывающие использовать украинский язык в сфере обслуживания. 33,2% граждан считают, что в последнее время использования украинского языка стало существенно больше.

8 ноября 2021 года глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече с президентом НАН Украины и ведущими учеными Института украинского языка НАН Украины призвал использовать украинский язык ежедневно и повсюду.

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня украинской письменности и языка заявлял, что украинский язык – это "украшение, которое придает очарование всему".

При этом почти 80% украинцев считают родным языком украинский.