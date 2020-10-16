В Украине еще нет пика заболеваемости COVID-19 – Минздрав

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине будет расти, если украинцы не перестанут легкомысленно относиться к противоэпидемическим правилам, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что в Украине еще не наступил пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он заявил 16 октября в эфире канала "Украина", сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям. Мы сейчас должны быть мобилизованы как никогда. Давайте соблюдать правила, давайте докажем, что мы действительно уважаем врачей. Это будет такой всеукраинский флешмоб", – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала пандемии зафиксировали 287 231 случай коронавирусной инфекции, из них рекордные 5992 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110,7 тыс. больных.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозировал, что до конца 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать 7–9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допускает увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине до 17 тыс. за сутки.