В Украине плагиаторам хотят запретить руководить учебными заведениями и занимать должности министров

Плагиат – признак искаженного нравственного компаса и отсутствия этических принципов, поэтому плагиаторы не должны допускаться к управлению страной. Об этом заявила народный депутат Украины от партии "Голос" Инна Совсун.

Совсун считает, что плагиаторы не должны иметь доступа к руководящим должностям в сфере образования Фото: Inna Sovsun / Facebook

Образовательный комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект народного депутата от партии "Голос" Инны Совсун, которым предлагается запретить занимать должности руководителей учебных заведений и министров плагиаторам. Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

"Почему это важно? Плагиатор – это не просто человек, который не в состоянии выполнить требования образовательной программы и соблюдать правила научного исследования. Плагиат – признак искаженного нравственного компаса, отсутствия этических принципов, которые являются ключевыми для людей, собирающихся управлять страной, а также тех, кто в учреждениях образования должен отвечать среди прочего за борьбу с нарушениями академической добродетели", – написала она.

По словам Совсун, она надеется, что Верховная Рада также поддержит законопроект.

"...и научная степень наконец перестанет быть модным аксессуаром чиновников, а недобросовестные лица не будут иметь доступ к управлению страной", – подчеркнула она.

11 сентября Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества высшего образования Украины признал, что в работах врио министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.

В этот же день Шкарлет заявил, что будет обжаловать это решение.