В Украине плагиаторам хотят запретить руководить учебными заведениями и занимать должности министров

Образовательный комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект народного депутата от партии "Голос" Инны Совсун, которым предлагается запретить занимать должности руководителей учебных заведений и министров плагиаторам. Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.
"Почему это важно? Плагиатор – это не просто человек, который не в состоянии выполнить требования образовательной программы и соблюдать правила научного исследования. Плагиат – признак искаженного нравственного компаса, отсутствия этических принципов, которые являются ключевыми для людей, собирающихся управлять страной, а также тех, кто в учреждениях образования должен отвечать среди прочего за борьбу с нарушениями академической добродетели", – написала она.
По словам Совсун, она надеется, что Верховная Рада также поддержит законопроект.
"...и научная степень наконец перестанет быть модным аксессуаром чиновников, а недобросовестные лица не будут иметь доступ к управлению страной", – подчеркнула она.
11 сентября Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества высшего образования Украины признал, что в работах врио министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.
В этот же день Шкарлет заявил, что будет обжаловать это решение.
Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.
25 июня 2020 года Кабинет Министров назначил Шкарлета заместителем министра и врио министра образования. До этого комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту голосовать за Шкарлета.
Экс-министр образования Анна Новосад обвинила врио министра в плагиате как минимум трех научных работ. 40 украинских ученых, в том числе академики Национальной академии наук, выступили против назначения Шкарлета врио министра образования. В их заявлении сказано, что Шкарлет "доказательно признан плагиатором" и нарушителем норм академической добродетели. Сам чиновник отрицал наличие плагиата в своих работах.