В Украине появился чат-бот "Медсестра Иванка". Он проверяет расходы бюджетных средств для борьбы с COVID-19

Чат-бот "Медсестра Иванка" позволяет следить за закупками медицинских учреждений и оставлять жалобы в случае выявления коррупции.

Общественная организация "Антикоррупционный штаб" запустила чат-бот "Медсестра Иванка", благодаря которому можно проверить, какие медицинские средства закупила любая больница Украине. Об этом сообщает hromadske.

Цель бота – помогать украинцам выявлять коррупцию в медицинских учреждениях. Чат бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и является бесплатным.

"Медсестра Иванка" позволяет:

подписаться на любую больницу и получать обновления о ее закупках;

оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении;

просмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины;

узнать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их цены.

Как отметил исполнительный директор "Антикоррупционного штаба" Сергей Миткалик, ежедневно больницы тратят миллионы гривен на медицинские товары и услуги для борьбы с COVID-19. И эти средства часто тратятся неэффективно, или же больные не получают бесплатное лечение, за которое государство уже заплатила.

"Если врачи утверждают, что в медучреждении нет необходимых лекарств или масок – каждый может проверить эту информацию через чат-бот и пожаловаться на коррупцию", – рассказал он.

Бот работает в Telegram и Viber.

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Как свидетельствуют данные Минфина, наибольшее количество средств из фонда потратили на строительство и ремонт дорог – 20,8 млрд грн из предусмотренных 35 млрд грн. Сектор здравоохранения получил 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн.