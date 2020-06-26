В Украине появился День таможенника

День таможенника будет отмечаться ежегодно 25 июня. Раньше на эту дату приходился День таможенной службы.

Профессионального праздника у украинских таможенников не было с 2013 года Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня издал указ №251/2020, которым учредил в Украине День таможенника.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю учредить в Украине профессиональный праздник – День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Похожий праздник в Украине – День таможенной службы – существовал еще с 1992 года и тоже отмечался 25 июня. Однако в 2013 году, после того как произошло слияние таможенной службы с налоговой и преобразование их в Министерство доходов и сборов, его перестали отмечать. А в 2014 году Министерство доходов переименовали в Государственную фискальную службу.