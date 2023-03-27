В Украине создали петицию с просьбой запретить TikTok на территории страны. Ее подписали уже более 5 тыс. человек

Автор петиции – Наталья Карасева. Она предлагает запретить соцсеть, поскольку, по ее мнению, через видео в TikTok "идет много пропаганды".

Карасева считает, что соцсеть необходимо заблокировать хотя бы на время войны в Украине.

По состоянию на 15.45 27 марта петиция собрала 5162 голоса из 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом.