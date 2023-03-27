В Украине создали петицию с просьбой запретить TikTok на территории страны. Ее подписали уже более 5 тыс. человек

Автор петиции – Наталья Карасева. Она предлагает запретить соцсеть, поскольку, по ее мнению, через видео в TikTok "идет много пропаганды".
Карасева считает, что соцсеть необходимо заблокировать хотя бы на время войны в Украине.
По состоянию на 15.45 27 марта петиция собрала 5162 голоса из 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом.
TikTok – китайское приложение для создания и распространения видео и онлайн-трансляций. Сервис запущен в сентябре 2016 года китайской компанией ByteDance.
В последние месяцы власти разных стран все чаще стали запрещать использовать своим сотрудникам TikTok на рабочих устройствах. Например, 15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. 28 декабря проект поддержала и Палата представителей.
Кроме того, министерство юстиции США расследует слежку за американскими гражданами, в том числе за несколькими журналистами, освещающими технологическую отрасль, со стороны ByteDance. А спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти 26 марта заявил, что в Китае имеют доступ к данным пользователей TikTok.
В ЕС также в последние месяцы усилился контроль со стороны правительства за TikTok. В частности, 23 февраля стало известно, что Европейская комиссия запретила сотрудникам использовать TikTok из соображений безопасности.