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В Украине увеличивается количество граждан, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении – опрос

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По данным социологов, во всех регионах доминирует оценка направления развития Украины как правильного
По данным социологов, во всех регионах доминирует оценка направления развития Украины как правильного
Фото: depositphotos.com

78% украинцев считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 апреля результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, во всех регионах страны и среди всех возрастных групп продолжает доминировать оценка направления развития Украины как правильного.

Согласно результатам опроса, проведенного 12–13 марта, такой точки зрения придерживались 76% граждан.

О том, что дела в Украине идут в неправильном направлении, думают 11% опрошенных.

Столько же респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 30–31 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,5%.

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, украинцы
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