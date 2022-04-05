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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме рассказали о дальнейших военных целях России в Украине

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Салливан: Россия может использовать любой тактический успех, которого сможет достичь, чтобы распространить нарратив о прогрессе
Салливан: Россия может использовать любой тактический успех, которого сможет достичь, чтобы распространить нарратив о прогрессе
Фото: ЕРА

Целью перегруппировки российских оккупантов на территории Украины является дальнейшая концентрация наступательных операций на востоке и юге страны. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, сообщает "Голос Америки".

"Многочисленные факторы указывают на то, что Россия будет стремиться оцепить и превзойти силы Украины в Восточной Украине. Мы считаем, что российское командование теперь осуществляет перемещение с севера Украины в регион вокруг Донбасса в Восточной Украине. Российские силы уже отступают от Киева в Беларусь, и Россия, вероятно, готовится отправить десятки дополнительных батальонно-тактических групп, которые насчитывают десятки тысяч военных, на линию фронта на востоке Украины", – сказал Салливан.

По его словам, в США ожидают, что российские оккупанты сфокусируется на том, чтобы вытеснить украинских военнослужащих из Луганской и Донецкой областей.

"Россия может использовать любой тактический успех, которого сможет достичь, чтобы распространить нарратив о прогрессе или чтобы уменьшить предыдущие военные провалы. Мы считаем, что для того, чтобы защитить любую захваченную территорию на востоке, Россия может также расширить военные операции, военное присутствие на другие территории Украины, за пределами Луганской и Донецкой областей. По крайней мере таковы их намерения и их план", – заявил Салливан.

Он отметил, что препятствием для предыдущих целей России стали сила украинского народа и Вооруженных сил Украины, а также "размер и эффективность военной помощи, которую оказывают США и их союзники".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 5 апреля, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщили в Генштабе.

Теги: Россия, США, Украина, война России против Украины, Джейк Салливан, российские оккупанты
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