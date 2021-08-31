В Украине выявили свыше 1300 новых больных COVID-19

В частности, инфекцию подтвердили у 75 детей и 31 медицинского работника.

30 августа госпитализировали с коронавирусом 470 человек, 1257 пациент выздоровел от COVID-19, 51 – умер.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

С начала эпидемии в стране зафиксировали 2 286 296 случаев коронавирусной болезни, 2 207 940 пациентов выздоровели, 53 789 – скончались.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.