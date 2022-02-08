В Украине языковое законодательство не соблюдают пять газет – офис омбудсмена

"Установлено, что ряд печатных СМИ вопреки требованиям действующего законодательства осуществляют реализацию своей продукции исключительно на русском языке, в периодическом издании не предусмотрена возможность получения информации на государственном языке", – говорится в сообщении.

В офисе рассказали, что такими газетами оказались "Публика", "Итоги недели", "Пусть говорят", "7я" и "Я".

"По результатам внепланового безвыездного мониторинга на предмет соблюдения ст. 25 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" уполномоченному по защите государственного языка направлено письмо с целью реагирования", – объяснили в ведомстве.