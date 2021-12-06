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"Я русская и горжусь этим". В Киеве учитель возмутилась, что ей нужно преподавать на украинском языке

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70 лет все говорили на русском языке и ничего, заявила преподаватель
70 лет все говорили на русском языке – и ничего, заявила преподаватель
Фото: depositphotos.com

В Киеве преподаватель одной из школ во время урока заявила учащимся, что гордится тем, что она русская, а не украинка. Видео опубликовал 3 декабря Telegram-канал "Катарсис".

По данным Telegram-канала, произошел этот случай в школе №303 (Дарницкий район столицы).

"Я горжусь этим: что я не украинка, а русская. Не понимает он русский [язык]. 70 лет все говорили на русском языке – и ничего страшного. А теперь ты можешь выбирать, на каком языке говорить. Он не понимает русского... Такой сложный язык! Я вроде на китайском каком-то писала. Нужно сначала научиться общей культуре, обращаться к учителю нужно с уважением. Понимаешь или нет?" – заявила учитель одному из школьников, переходя при этом с русского на украинский язык и наоборот.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины. Кроме того, "применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка, а нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо", отмечал языковый омбудсмен Тарас Кремень.

Теги: Киев, Украина, украинский язык, преподаватели, скандал, школьники, школы
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