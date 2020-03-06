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В Украине за шесть лет ограничили вещание 74 российских каналов

Всего за последние шесть лет в Украине ограничили вещание 86 иностранных телеканалов.

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Нацсовет впервые применил санкции к телеканалам за распространение фейковых новостей
Нацсовет впервые применил санкции к телеканалам за распространение фейковых новостей
Фото: pixabay.com

В течение 2014–2019 годов на территории Украины было ограничено вещание 74 каналов, имеющих российское происхождение. Об этом сообщила экс-заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, пишет "Укринформ".

"За все время нашей деятельности было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 российских. И это происходило в тот момент, когда украинское законодательство вообще практически не регулировало этот вопрос. За время, когда мы работали, было разработано семь законопроектов, которые в дальнейшем были приняты ", – сказала Фещук. 

Она отметила, что впервые Нацсоветом были применены санкции к телеканалам за распространение фейковых новостей.

В 2017 году Петр Порошенко, занимающий должность президента Украины, утвердил доктрину информационной безопасности УкраиныЦелью доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию "разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".

Теги: Россия, телевидение, Национальный совет реформ, Ульяна Фещук
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